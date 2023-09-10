Читатели ПАИ смогут наблюдать за главным политическим событием года «Ночь выборов – 2023»
Главное политическое событие года в Псковской области «Ночь выборов – 2023» вновь пройдёт сегодня, 10 сентября, в единый день голосования.
Мероприятие состоится в здании госмедиахолдинга Псковской области на улице Ленина, 6а. В течение двух с половиной часов кандидаты в губернаторы, лидеры региональных отделений партий, федеральные и региональные эксперты, главы муниципалитетов региона, политтехнологи, журналисты будут обсуждать яркие моменты и перипетии избирательной кампании, подведут итоги выборов.
В программе «Ночи выборов – 2023» в Псковской области – электоральные ножницы, кандидатский торт и улиточная ферма.
Гастрополитическое шоу будет транслироваться в прямом эфире телеканала «Первый Псковский», трансляция стартует сегодня, в воскресенье, 10 сентября, в 21:30.
Видеотрансляция также будет доступна на сайте Псковского агентства информации, в официальных группах ПАИ и «Первого Псковского» в соцсети «ВКонтакте».
Трансляцию прошлого года можно посмотреть по ссылке.
В Псковской области продолжается голосование на выборах губернатора, главы Псковского района, депутатов представительных органов власти. 10 сентября будут подведены итоги 12 избирательных кампаний.
Официальный хештег мероприятия – #НочьвыборовПсков.
Названа явка к 15:00 на выборы депутатов собраний восьми муниципальных округов Псковской области
Читатели ПАИ смогут наблюдать за главным политическим событием года «Ночь выборов – 2023»