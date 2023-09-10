Читатели ПАИ смогут наблюдать за главным политическим событием года «Ночь выборов – 2023»

15:39, 10 сентября 2023, ПАИ

Главное политическое событие года в Псковской области «Ночь выборов – 2023» вновь пройдёт сегодня, 10 сентября, в единый день голосования.

Мероприятие состоится в здании госмедиахолдинга Псковской области на улице Ленина, 6а. В течение двух с половиной часов кандидаты в губернаторы, лидеры региональных отделений партий, федеральные и региональные эксперты, главы муниципалитетов региона, политтехнологи, журналисты будут обсуждать яркие моменты и перипетии избирательной кампании, подведут итоги выборов.

В программе «Ночи выборов – 2023» в Псковской области – электоральные ножницы, кандидатский торт и улиточная ферма.

Гастрополитическое шоу будет транслироваться в прямом эфире телеканала «Первый Псковский», трансляция стартует сегодня, в воскресенье, 10 сентября, в 21:30.

Видеотрансляция также будет доступна на сайте Псковского агентства информации, в официальных группах ПАИ и «Первого Псковского» в соцсети «ВКонтакте».

Трансляцию прошлого года можно посмотреть по ссылке.

В Псковской области продолжается голосование на выборах губернатора, главы Псковского района, депутатов представительных органов власти. 10 сентября будут подведены итоги 12 избирательных кампаний.

Официальный хештег мероприятия – #НочьвыборовПсков.