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Политика

99-летняя участница ВОВ проголосовала на выборах губернатора Псковской области

Ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Великолукого района, участница освобождения города Великие Луки, участница Сталинградской битвы, участница освобождения Беларуси, Польши, 99-летняя жительница города Великие Луки Мария Сизова проголосовала на дому на выборах губернатора Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в администрации Великих Лук.

Фото здесь и далее: администрация Великих Лук

Напомним, что сегодня, 10 сентября, проходит третий день голосования на выборах в Псковской области.

В случае возникновения вопросов избиратели могут позвонить в информационно-справочный центр избирательной комиссии Псковской области (горячая линия) по телефону 8-800-222-72-60.

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