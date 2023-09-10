87% подавших заявление на ДЭГ избирателей проголосовали на выборах главы Псковского района

16:38, 10 сентября 2023, ПАИ

По состоянию на 15:00 10 сентября 87 % избирателей от числа подавших заявление на ДЭГ проголосовали на выборах главы Псковского района. Об этом из информационного центра избирательной комиссии Псковской области сообщает корреспондент ПАИ.

Всего для участия в ДЭГ на выборах главы Псковского района зарегистрировалось 3 523 избирателя, уже было выдано 3 138 электронных бюллетеней (89 %), 3 066 бюллетеней принято (87 %).

На избирательных участках на выборах главы Псковского района проголосовало 22,06 % избирателей (без учёта ДЭГ).

Напомним, что сегодня, 10 сентября, проходит третий день голосования на выборах в Псковской области.

В случае возникновения вопросов избиратели могут позвонить в информационно-справочный центр избирательной комиссии Псковской области (горячая линия) по телефону 8-800-222-72-60.