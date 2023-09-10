Названа явка к 15:00 на выборы депутатов собраний восьми муниципальных округов Псковской области

17:11, 10 сентября 2023, ПАИ

Названа явка на выборы депутатов собраний восьми муниципальных округов Псковской области по состоянию на 15:00 10 сентября. Об этом из информационного центра облизбиркома сообщает корреспондент ПАИ.

На выборах депутатов Собрания депутатов Струго-Красненского муниципального округа первого созыва проголосовало 54,35 % избирателей (без учёта ДЭГ).

На выборах депутатов Собрания депутатов Пыталовского муниципального округа первого созыва проголосовало 37,21 % избирателей (без учёта ДЭГ).

На выборах депутатов Собрания депутатов Новоржевского муниципального округа первого созыва проголосовало 36,98 % избирателей (без учёта ДЭГ).

На выборах депутатов Собрания депутатов Красногородского муниципального округа первого созыва проголосовало 36,9 % избирателей (без учёта ДЭГ).

На выборах депутатов Собрания депутатов Локнянского муниципального округа первого созыва проголосовало 36,9 % избирателей (без учёта ДЭГ).

На выборах депутатов Собрания депутатов Печорского муниципального округа первого созыва проголосовало 29,15 % избирателей (без учёта ДЭГ).

На выборах депутатов Собрания депутатов Невельского муниципального округа первого созыва проголосовало 29,1 % избирателей (без учёта ДЭГ).

На выборах депутатов Собрания депутатов Опочецкого муниципального округа первого созыва проголосовало 28,43 % избирателей (без учёта ДЭГ).

Напомним, что сегодня, 10 сентября, проходит третий день голосования на выборах в Псковской области.

В случае возникновения вопросов избиратели могут позвонить в информационно-справочный центр избирательной комиссии Псковской области (горячая линия) по телефону 8-800-222-72-60.