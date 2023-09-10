101-летняя жительница Гдовского района проголосовала на губернаторских выборах в Псковской области
Одна из старейших жителей Гдовского района Анна Владимировна Джафарова проголосовала на дому на выборах губернатора Псковской области. В феврале этого года отметила свой 101-й день рождения. Об этом сообщает районная газета «Гдовская заря».
Напомним, что сегодня, 10 сентября, проходит третий день голосования на выборах в Псковской области.
В случае возникновения вопросов избиратели могут позвонить в информационно-справочный центр избирательной комиссии Псковской области (горячая линия) по телефону 8-800-222-72-60.
101-летняя жительница Гдовского района проголосовала на губернаторских выборах в Псковской области
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