101-летняя жительница Гдовского района проголосовала на губернаторских выборах в Псковской области

17:56, 10 сентября 2023, ПАИ

Одна из старейших жителей Гдовского района Анна Владимировна Джафарова проголосовала на дому на выборах губернатора Псковской области. В феврале этого года отметила свой 101-й день рождения. Об этом сообщает районная газета «Гдовская заря».

Напомним, что сегодня, 10 сентября, проходит третий день голосования на выборах в Псковской области.

В случае возникновения вопросов избиратели могут позвонить в информационно-справочный центр избирательной комиссии Псковской области (горячая линия) по телефону 8-800-222-72-60.