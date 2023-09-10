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Политика

90% подавших заявление на ДЭГ псковичей проголосовали на губернаторских выборах

По состоянию на 18:00 90 % избирателей от числа подавших заявление на ДЭГ проголосовали на выборах губернатора Псковской области. Об этом из информационного центра облизбиркома сообщает корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Напомним, что сегодня, 10 сентября, проходит третий день голосования на выборах в Псковской области.

На выборах губернатора Псковской области избиратели могут отдать свой голос за одного из четырёх кандидатов. В бюллетень для голосования внесены Пётр Алексеенко (КПРФ), Михаил Ведерников («Единая Россия»), Антон Минаков (ЛДПР) и Игорь Романов («Партия Роста»).

Также проходят выборы главы Псковского района, выборы и довыборы депутатов в представительные органы местного самоуправления.

Избирательные участки будут работать до 20:00.

В случае возникновения вопросов избиратели могут позвонить в информационно-справочный центр избирательной комиссии Псковской области (горячая линия) по телефону 8-800-222-72-60.

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