90% подавших заявление на ДЭГ псковичей проголосовали на губернаторских выборах

18:11, 10 сентября 2023, ПАИ

По состоянию на 18:00 90 % избирателей от числа подавших заявление на ДЭГ проголосовали на выборах губернатора Псковской области. Об этом из информационного центра облизбиркома сообщает корреспондент ПАИ.

Напомним, что сегодня, 10 сентября, проходит третий день голосования на выборах в Псковской области.

На выборах губернатора Псковской области избиратели могут отдать свой голос за одного из четырёх кандидатов. В бюллетень для голосования внесены Пётр Алексеенко (КПРФ), Михаил Ведерников («Единая Россия»), Антон Минаков (ЛДПР) и Игорь Романов («Партия Роста»).

Также проходят выборы главы Псковского района, выборы и довыборы депутатов в представительные органы местного самоуправления.

Избирательные участки будут работать до 20:00.

В случае возникновения вопросов избиратели могут позвонить в информационно-справочный центр избирательной комиссии Псковской области (горячая линия) по телефону 8-800-222-72-60.