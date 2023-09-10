Стала известна явка на ДЭГ в 12 выборных кампаниях в Псковской области на 18:20

18:29, 10 сентября 2023, ПАИ

Стала известна явка на ДЭГ в 12 выборных кампаниях в Псковской области на 18:20. Об этом из информационного центра избирательной комиссии Псковской области сообщает корреспондент ПАИ.

Так, 90 % избирателей от числа подавших заявление на ДЭГ проголосовали на выборах губернатора Псковской области.

На выборах главы Псковского района проголосовало 88 % избирателей от числа подавших заявление на ДЭГ.

На дополнительных выборах депутата Собрания депутатов Куньинского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 проголосовало 94 % избирателей от числа подавших заявление на ДЭГ.

На дополнительных выборах депутата Собрания депутатов Пушкиногорского района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 проголосовало 94 % избирателей от числа подавших заявление на ДЭГ.

На выборах депутатов Собрания депутатов Новоржевского муниципального округа первого созыва по единому округу проголосовал 91 %, по избирательным округам – 91 % (от числа подавших заявление на ДЭГ).

На выборах депутатов Собрания депутатов Красногородского муниципального округа первого созыва по единому округу проголосовало 93 %, по избирательным округам – 92 % (от числа подавших заявление на ДЭГ).

На выборах депутатов Собрания депутатов Струго-Красненского муниципального округа первого созыва по единому округу проголосовало 92 %, по избирательным округам – 92 % (от числа подавших заявление на ДЭГ).

На выборах депутатов Собрания депутатов Локнянского муниципального округа первого созыва по единому округу проголосовало 90 %, по избирательным округам – 90 % (от числа подавших заявление на ДЭГ).

На выборах депутатов Собрания депутатов Пыталовского муниципального округа первого созыва по единому округу проголосовало 92 %, по избирательным округам – 92 % (от числа подавших заявление на ДЭГ).

На выборах депутатов Собрания депутатов Невельского муниципального округа первого созыва по единому округу проголосовало 88 %, по избирательным округам – 88 % (от числа подавших заявление на ДЭГ).

На выборах депутатов Собрания депутатов Опочецкого муниципального округа первого созыва по единому округу проголосовал 91 %, по избирательным округам – 91 % (от числа подавших заявление на ДЭГ).

На выборах депутатов Собрания депутатов Печорского муниципального округа первого созыва по единому округу проголосовало 89 %, по избирательным округам – 89 % (от числа подавших заявление на ДЭГ).

Напомним, что сегодня, 10 сентября, проходит третий день голосования на выборах в Псковской области.

В случае возникновения вопросов избиратели могут позвонить в информационно-справочный центр избирательной комиссии Псковской области (горячая линия) по телефону 8-800-222-72-60.