Один человек погиб в результате падения самолёта под Вологдой

19:33, 10 сентября 2023, ПАИ

Вертолёт Robinson, на борту которого находились три человека, упал в Вологодской области, один человек погиб. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».

По предварительным данным, вертолёт рухнул из-за того, что летел слишком низко над водой.

Среди пострадавших – 52-летний Сергей Щелок, бывший депутат, а ныне предприниматель из Архангельской области. Личность другого пострадавшего и погибшего устанавливаются.

На месте работают экстренные службы.