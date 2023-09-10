Один человек погиб в результате падения самолёта под Вологдой
Вертолёт Robinson, на борту которого находились три человека, упал в Вологодской области, один человек погиб. Об этом сообщается в Telegram-канале «112».
По предварительным данным, вертолёт рухнул из-за того, что летел слишком низко над водой.
Среди пострадавших – 52-летний Сергей Щелок, бывший депутат, а ныне предприниматель из Архангельской области. Личность другого пострадавшего и погибшего устанавливаются.
На месте работают экстренные службы.
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