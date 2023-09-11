Николай Козловский – о выборах главы региона: В Великих Луках нарушений не зафиксировали

23:55, 10 сентября 2023, ПАИ

О том, как прошли выборы губернатора Псковской области в Великих Луках, рассказал глава города Николай Козловский в эфире «Ночи выборов – 2023» с площадки медиацентра ПАИ сегодня, 10 сентября.

«Выборная кампания в Великих Луках завершена, голосование прошло в штатном режиме, нарушений на избирательных участках в течение трёх дней не зафиксировали. Участковые комиссии работали в соответствии с законодательством», – отметил он.

Глава города также подчеркнул, что для великолучан, которые не смогли прийти на избирательные участки, организовали голосование на дому. «Кроме того, многие воспользовались новым видом голосования – ДЭГ. Таких у нас достаточно много», – добавил Николай Козловский.

«В целом всё завершилось благополучно. Нарушений нет. Я голосовал классически, но новую форму тоже приветствую, особенно это удобно для молодёжи и людей среднего возраста. Это то, что нужно, так как люди сейчас заняты различными делами, поэтому ДЭГ – это очень удобно», – резюмировал глава Великих Лук.

Официальный хештег мероприятия – #НочьвыборовПсков.

Напомним, что сегодня в Псковской области завершилось трёхдневное голосование на выборах.

Голосование проходило 8, 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00 на 596 избирательных участках. Также на выборах применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Всего в Псковской области прошло 12 избирательных кампаний, среди них – выборы губернатора Псковской области. Общая явка с учётом ДЭГ на выборы губернатора Псковской области на 18:00 10 сентября составила 35,39 %, проголосовало 178 950 избирателей.