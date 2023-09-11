Псковский Центр СПИД работает в штатном режиме

13:15, 11 сентября 2023, ПАИ

Последствия пожара устранили в Центре борьбы и профилактики со СПИД и инфекционными заболеваниями в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

С сегодняшнего дня центр работает в штатном режиме.

Напомним, что здание загорелось 9 сентября. Причиной пожара стал неисправный холодильник.