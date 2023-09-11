Псковский Центр СПИД работает в штатном режиме
Последствия пожара устранили в Центре борьбы и профилактики со СПИД и инфекционными заболеваниями в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.
С сегодняшнего дня центр работает в штатном режиме.
Напомним, что здание загорелось 9 сентября. Причиной пожара стал неисправный холодильник.
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