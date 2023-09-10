Причиной возгорания в Центре СПИД в Пскове стал неисправный холодильник

09:15, 10 сентября 2023, ПАИ

Возгорание в здании Центра профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями на улице Кузнецкой, дом 23 в Пскове произошло из-за неисправного холодильника. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Пожар произошел 9 сентября в 20:52 на площади 5 кв. метров.

«Незамедлительно была вызвана пожарная охрана. Направлена одна бригада скорой медицинской помощи. В 21:08 произведена локализация пожара, в 21:11 – ликвидация открытого горения», – рассказали в комитете.

Там также добавили, что эвакуация не проводилась, пострадавших нет, так как в здании нет круглосуточного пребывания пациентов.

Предварительной причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования (холодильника). Размер ущерба будет установлен в ближайшее время.