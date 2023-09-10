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Происшествия

Причиной возгорания в Центре СПИД в Пскове стал неисправный холодильник

Возгорание в здании Центра профилактики и борьбы со СПИД и инфекционными заболеваниями на улице Кузнецкой, дом 23 в Пскове произошло из-за неисправного холодильника. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото: ПАИ

Пожар произошел 9 сентября в 20:52 на площади 5 кв. метров.

«Незамедлительно была вызвана пожарная охрана. Направлена одна бригада скорой медицинской помощи. В 21:08 произведена локализация пожара, в 21:11 – ликвидация открытого горения», – рассказали в комитете.

Там также добавили, что эвакуация не проводилась, пострадавших нет, так как в здании нет круглосуточного пребывания пациентов.

Предварительной причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования (холодильника). Размер ущерба будет установлен в ближайшее время.

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