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Политика

Пётр Алексеенко: Будем ставить задачи на выборы президента

«Второе место занял не я, а партия. Мы сохранили за собой статус основной оппозиционной партии», – прокомментировал корреспонденту ПАИ итоги выборов главы региона кандидат в губернаторы Псковской области, первый секретарь Псковского обкома КПРФ Пётр Алексеенко.

Пётр Алексеенко. Фото Андрея Степанова / «Псковская правда»

«Мы подведём предварительные итоги, а в октябре на пленуме обкома КПРФ будем ставить задачи. У нас впереди выборы президента. Программу, с которой мы шли на губернаторские выборы, будем продвигать только вперёд в областное и районные Собрания», – заявил Алексеенко.

Глава обкома КПРФ отметил, что во всех муниципалитетах региона, где партия принимала участие в выборах в представительные органы власти, её представители прошли в окружные Собрания.

На выборах губернатора Псковской области победу одержал действующий глава региона Михаил Ведерников. Его кандидатуру поддержали 86,3 % избирателей (167 250). Второй результат у Петра Алексеенко (КПРФ), который набрал 6,22 % (12 058). Кандидат от партии ЛДПР Антон Минаков набрал в итоге 3,95 % голосов избирателей (7 649), а Игорь Романов («Партия Роста») – 2,36 % (4 582).

Всего в выборах приняли участие 37,8% (194 082) избирателей.

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