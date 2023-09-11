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Происшествия

17 ДТП произошло в Псковской области за неделю

17 ДТП произошло в Псковской области с 4 по 10 сентября. Об этом ПАИ сообщили в региональном управлении ГИБДД УМВД России.

Фото: ПАИ

За это время сотрудники Госавтоинспекции пресекли 1 345 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. Полиция выявила 29 водителей, управлявших транспортом в нетрезвом состоянии, а также задержала трёх водителей, которые повторно сели за руль в состоянии опьянения.

Всего за прошедшую неделю в Псковской области произошло 17 дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека погибло и 25 человек получили травмы различной степени тяжести. В одном ДТП был ранен ребёнок.

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