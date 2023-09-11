Традиционный псковский бегунец обнаружили на фасаде в ходе реставрации Благовещенской церкви в Печорах

22:10, 11 сентября 2023, ПАИ

В ходе реставрации Благовещенской церкви в Печорах на фасаде со стороны входа были обнаружены алтарная часть и традиционный псковский архитектурный декор – поребрик – бегунец – поребрик. Об этом сообщил в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова (Псковской области)».

Алтарь Благовещенской церкви находится на втором этаже. Снаружи выпуклый архитектурный объём (апсида) был скрыт в ходе ремонтов прошлых столетий.

Реставраторы раскрыли обнаруженные элементы архитектуры. Будут сохранены исторические контуры апсиды и традиционное для древней псковской архитектуры наружное убранство храма – орнамент поребрик – бегунец – поребрик.

Поребрик – тип орнаментальной кирпичной кладки, в которой ряд кирпичей укладывается под углом к поверхности стены (ребром наружу). Использовался с XV до конца XIX века. Рядом с зубчатой полосой вилась «ёлочка» бегунца. Поребрик не накладывается на плоскость стены, а вырастает из неё.

Двухэтажная бесстолпная одноглавая церковь Благовещения была построена в 1541 г. Обновлялась в XVII – начале XVIII века.