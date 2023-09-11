Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Традиционный псковский бегунец обнаружили на фасаде в ходе реставрации Благовещенской церкви в Печорах

В ходе реставрации Благовещенской церкви в Печорах на фасаде со стороны входа были обнаружены алтарная часть и традиционный псковский архитектурный декор – поребрик – бегунец – поребрик. Об этом сообщил в Telegram-канале АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова (Псковской области)».

Алтарь Благовещенской церкви находится на втором этаже. Снаружи выпуклый архитектурный объём (апсида) был скрыт в ходе ремонтов прошлых столетий.

Реставраторы раскрыли обнаруженные элементы архитектуры. Будут сохранены исторические контуры апсиды и традиционное для древней псковской архитектуры наружное убранство храма – орнамент поребрик – бегунец – поребрик.

Поребрик – тип орнаментальной кирпичной кладки, в которой ряд кирпичей укладывается под углом к поверхности стены (ребром наружу). Использовался с XV до конца XIX века. Рядом с зубчатой полосой вилась «ёлочка» бегунца.  Поребрик не накладывается на плоскость стены, а вырастает из неё.

Двухэтажная бесстолпная одноглавая церковь Благовещения была построена в 1541 г. Обновлялась в XVII – начале XVIII века.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 сентября 2023

Островские мастерицы отправили на фронт ещё одну посылку

11 сентября 2023

Традиционный псковский бегунец обнаружили на фасаде в ходе реставрации Благовещенской церкви в Печорах

11 сентября 2023

Три проекта-победителя ТОС уже реализованы в Пскове

11 сентября 2023

Курс доллара на Мосбирже опустился до 95 рублей

11 сентября 2023

«Культурные выходные» пройдут в Красногородском районе

11 сентября 2023

Подвесной мост в Порхове закрыт на ремонт

11 сентября 2023

В двух школах Новоржевского района открылись кабинеты «Точки роста»

11 сентября 2023

Старинный деревянный чемодан передали в дар Опочецкому краеведческому музею


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...