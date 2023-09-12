Владельцы китайских автомобилей в России на 35% чаще стали бывать в автосервисах

08:38, 12 сентября 2023, ПАИ

За восемь месяцев 2023 года стало обслуживаться на 35% больше новых китайских машин в «возрасте» до четырех лет по сравнению с аналогичным периодом 2022, сообщили «Известиям» в одной из крупнейших сетей станций техобслуживания в России Fit Service.

Чаще всего на СТО в 2023 году заезжали автомобили марок Chery, Lifan, Geely. Кроме того, заметно увеличилось количество машинозаездов таких марок, как Haval (+88%), Changan (+33%) и JAC (+60%).

«Некоторые автомобили китайского производства могут иметь проблемы с качеством сборки, что может привести к повышенному износу и необходимости частого ремонта. Китайские модели могут иметь проблемы с надежностью и долговечностью, что может привести к частым поломкам», — рассказал гендиректор ГК «Маршал» Михаил Белоусов.

Эксперты и владельцы автомобилей отмечают, что китайские машины создавались под совершенно другие условия климата, от которого зависит в том числе и качество автодорог. Например, «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») провел опрос среди автолюбителей о недостатках китайского автопрома.

Пользователи заявили об использовании слишком тонкого металла и деталей, не предназначенных к высоким поперечным нагрузкам и скручиванию. Также они обратили внимание на коррозию металла, не всегда готового к зимней эксплуатации, некачественную электронику и запчасти. Были и те, кто отметил «слишком нежную подвеску», часто не подходящую к российским дорожным условиям, и пожаловался на слабое лакокрасочное покрытие.