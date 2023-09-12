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Политика

Ким Чен Ын приехал в Россию

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын находится в России. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

«Подтверждаю. Это действительно так», – сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Ким Чен Ын покинул Пхеньян спецпоездом 10 сентября во второй половине дня, чтобы нанести визит в Россию. Предположительно, северокорейского лидера сопровождают высокопоставленные представители партии, правительства и вооружённых сил.

Отмечалось, что переговоры российского президента Владимира Путина и Ким Чен Ына состоятся на Дальнем Востоке в ближайшее время. Пресс-конференции по их итогам не планируется.

Напомним, что сам Владимир Путин прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

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