Ким Чен Ын приехал в Россию

10:42, 12 сентября 2023, ПАИ

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын находится в России. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

«Подтверждаю. Это действительно так», – сказал он, отвечая на вопрос журналистов.

Ким Чен Ын покинул Пхеньян спецпоездом 10 сентября во второй половине дня, чтобы нанести визит в Россию. Предположительно, северокорейского лидера сопровождают высокопоставленные представители партии, правительства и вооружённых сил.

Отмечалось, что переговоры российского президента Владимира Путина и Ким Чен Ына состоятся на Дальнем Востоке в ближайшее время. Пресс-конференции по их итогам не планируется.

Напомним, что сам Владимир Путин прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ).