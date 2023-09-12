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Общество

Россияне смогут напрямую летать в несколько стран Африки

Российские туристы в ближайшие месяцы смогут прилететь в несколько стран Африки напрямую. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посла по особым поручениям МИД РФ, руководителя секретариата форума партнёрства «Россия – Африка» Олега Озерова.

По его словам, на данный момент уже можно говорить о подвижках в вопросе, связанном с запуском прямых рейсов с конкретными странами Африки.

«Мы рассчитываем, что в ближайшие месяцы в несколько стран континента нашим туристам можно будет попасть напрямую из российских городов», – сказал Олег Озеров.

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