Пьяный водитель на «Ниве» вылетел в кювет в Дедовичском районе
Пьяный водитель на «Ниве» вылетел в кювет у деревни Паревичи в Дедовичском районе, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка».
В кювете автомобиль опрокинулся. В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира 35 и 37 лет. Участники ДТП с места происшествия сбежали.
На место выезжала опергруппа для проведения розыскных действий. Вскоре всех беглецов обнаружили. Все были в состоянии алкогольного опьянения. Водитель привлечён к административной ответственности.
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