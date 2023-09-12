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Происшествия

Пьяный водитель на «Ниве» вылетел в кювет в Дедовичском районе

Пьяный водитель на «Ниве» вылетел в кювет у деревни Паревичи в Дедовичском районе, сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка».

В кювете автомобиль опрокинулся. В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира 35 и 37 лет. Участники ДТП с места происшествия сбежали.

На место выезжала опергруппа для проведения розыскных действий. Вскоре всех беглецов обнаружили. Все были в состоянии алкогольного опьянения. Водитель привлечён к административной ответственности. 

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