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Происшествия

Два обезглавленных тела нашли на севере Москвы

Обезглавленные тела двух мужчин обнаружили на севере Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк СК России.

Фото: Столичный СК

Сегодня, 12 сентября, на территории одного из парков северного округа Москвы было обнаружено обезглавленное тело мужчины с отсеченной головой. Также сообщается о колото-резанных ранениях на его шее, голове и теле.

Позднее было найдено ещё одно тело мужчины с отсеченной головой.

«В квартире жилого дома на территории Северного административного округа обнаружено тело мужчины с аналогичными признаками насильственной смерти», – сообщили в Следственном комитете.

Как рассказал источник РИА Новости в правоохранительных органах, головы находились недалеко от тел, оба погибших – мужчины азиатской внешности.

В данный момент следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений.

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