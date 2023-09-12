Два обезглавленных тела нашли на севере Москвы

13:51, 12 сентября 2023, ПАИ

Обезглавленные тела двух мужчин обнаружили на севере Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на столичный главк СК России.

Сегодня, 12 сентября, на территории одного из парков северного округа Москвы было обнаружено обезглавленное тело мужчины с отсеченной головой. Также сообщается о колото-резанных ранениях на его шее, голове и теле.

Позднее было найдено ещё одно тело мужчины с отсеченной головой.

«В квартире жилого дома на территории Северного административного округа обнаружено тело мужчины с аналогичными признаками насильственной смерти», – сообщили в Следственном комитете.

Как рассказал источник РИА Новости в правоохранительных органах, головы находились недалеко от тел, оба погибших – мужчины азиатской внешности.

В данный момент следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства совершенных преступлений.