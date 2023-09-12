За полторы минуты барбер лишил бороды проспорившего Илью Стрелкова на «Ночи выборов» в Пскове

16:48, 12 сентября 2023, ПАИ

Барбер Ярослав Райнюков за полторы минуты лишил бороды проспорившего руководителя штаба общественного наблюдения на выборах в Псковской области, руководителя экспертного клуба «Псковский регион» Илью Стрелкова на «Ночи выборов – 2023» в медиацентре ПАИ.

«Я предлагаю Петру Алексеенко пари: ставлю на ЛДПР, если ЛДПР занимает второе место, то моя борода сохраняется, если нет, я сбриваю бороду. Пётр Алексеенко в свою очередь пусть ставит свои усы», – предложил Стрелков.

По итогам выборов второе место на выборах главы региона занял Пётр Алексеенко (КПРФ), который набрал 6,22 % (12 058). Кандидат от партии ЛДПР Антон Минаков набрал в итоге 3,95 % голосов избирателей (7 649).

Отметим, что Ярослав Райнюков – барбер в барбершопе Friseur barbershop в Пскове. Friseur барбершоп открылся в 2021 году. Название заведение обозначает наименование парикмахеров в Бельгии и Германии. Открыли барбершоп два молодых псковича Владислав Снегиревский и Роман Лашин.

Политическое шоу «Ночь выборов – 2023» прошло 10 сентября, в единый день голосования, в здании госмедиахолдинга Псковской области. Все новости с мероприятия можно посмотреть в специальном сюжете ПАИ. Трансляцию «Ночи выборов – 2023» можно посмотреть по ссылке.

Официальный хештег мероприятия – #НочьвыборовПсков.