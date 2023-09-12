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Культура

Посвящённая грибам выставка открылась в Изборске

Новая природная выставка «Царство грибов. Fungi» открылась на веранде музейного кафе «Блинная» в Изборске. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

Фото: пресс-служба музея-заповедника «Изборск»

«Грибы появились более миллиарда лет назад и успешно распространились по всему земному шару. Они имеют большое значение в природе, являются ценным объектом научных и медицинских исследований и широко применяются в пищевой промышленности», – отметили в музее.

Там также уточнили, что в этом году в большинстве регионов России, включая Псковскую область, отмечают небывалый урожай грибов. «Сезон их сбора в самом разгаре, и многие любители даров леса целыми семьями выдвигаются на тихую охоту. И хотя в сборе грибов, на первый взгляд, нет ничего сложного, перед походом в лес стоит ознакомиться с некоторыми правилами», – обратили внимание в учреждении. 

Выставка «Царство грибов. Fungi» познакомит людей с основными представителями царства, встречающимися на территории памятника природы «Изборско-Мальская долина». Здесь узнают о правилах сбора грибов, которые необходимо соблюдать, чтобы не навредить природе и своему здоровью.

Выставка работает на территории музея-заповедника «Изборск» на улице Московской, 10. Вход свободный.

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