Посвящённая грибам выставка открылась в Изборске

18:04, 12 сентября 2023, ПАИ

Новая природная выставка «Царство грибов. Fungi» открылась на веранде музейного кафе «Блинная» в Изборске. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника «Изборск».

«Грибы появились более миллиарда лет назад и успешно распространились по всему земному шару. Они имеют большое значение в природе, являются ценным объектом научных и медицинских исследований и широко применяются в пищевой промышленности», – отметили в музее.

Там также уточнили, что в этом году в большинстве регионов России, включая Псковскую область, отмечают небывалый урожай грибов. «Сезон их сбора в самом разгаре, и многие любители даров леса целыми семьями выдвигаются на тихую охоту. И хотя в сборе грибов, на первый взгляд, нет ничего сложного, перед походом в лес стоит ознакомиться с некоторыми правилами», – обратили внимание в учреждении.

Выставка «Царство грибов. Fungi» познакомит людей с основными представителями царства, встречающимися на территории памятника природы «Изборско-Мальская долина». Здесь узнают о правилах сбора грибов, которые необходимо соблюдать, чтобы не навредить природе и своему здоровью.

Выставка работает на территории музея-заповедника «Изборск» на улице Московской, 10. Вход свободный.