Алексей Севастьянов призвал жителей своего округа создать ТОС

16:01, 13 сентября 2023, ПАИ

Возможности ТОС при благоустройстве дворовых территорий могут стать для жителей городских окраин реальной альтернативой участия в программе «Формирование комфортной городской среды» – рекомендацию активно использовать этот инструмент депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов озвучил в ходе рабочего выезда в избирательный округ совместно с коллегами из Псковской городской Думы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального парламента.

В ходе встречи на улице Пригородной в микрорайоне Кресты местные жители рассказали, что уже неоднократно участвовали в конкурсе на благоустройство общественных пространств, но по результатам онлайн-голосования территория микрорайона не смогла набрать необходимого количества голосов.



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: Пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов













«Я никакого другого решения в этой ситуации не вижу, кроме создания ТОС и подготовки заявки на получение соответствующего гранта, – посоветовал жителям включиться в движение территориального общественного самоуправления Алексей Севастьянов. – Фактор густонаселённости является определяющим при голосовании по программе комфортной городской среды. Мы, например, выходили на конкурс с проектом благоустройства привокзального сквера и поняли, что не можем соревноваться с Рижским проспектом. Но решение здесь есть. Мы все видим, как «шагают» ТОС по стране, и какая финансовая поддержка этого движения предусмотрена у нас в области. Нужно обязательно использовать этот работающий инструмент для решения местных задач».

Алексей Севастьянов напомнил, что по решению региональной власти общая сумма поддержки ТОС в следующем году увеличится вдвое – с 55 до 110 млн рублей.

«Для городских окраин – это самый действенный механизм. Я уверен, что через конкурсные заявки ТОС вы за два-три года и детскую площадку у себя во дворе поставите, и с кустарником поборетесь, и освещение сделаете. Поверьте мне, что это очень эффективный способ, от граждан нужна только инициатива, а мы готовы помочь с оформлением необходимых документов», – пообещал депутат. Непосредственную организационную помощь в создании ТОС и подготовке заявки на участие в конкурсе горожанам готовы оказать в Псковской городской Думе.