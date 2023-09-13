Астрономический фестиваль «Небо зовёт» пройдёт в Пскове 16 сентября

18:10, 13 сентября 2023, ПАИ

Астрономический фестиваль «Небо зовёт!» состоится 16 сентября на набережной у Кузнецкого моста, сообщили в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

Гостей фестиваля ждут интересные лекции лекторов из Пскова, Пензы и Тулы о космосе, выставка астрофотографий псковских и санкт-петербургских любителей астрономии, а также детские площадки и астрономические наблюдения. В завершение фестиваля подготовлено огненное шоу «Айрис». Начало фестиваля состоится в 16:00, огненное шоу планируется в 22:30, а закрытие фестиваля – в 00:00.

Организаторы фестиваля просят гостей мероприятия одеваться теплее. Участие бесплатное.

Фестиваль проводится в рамках научно-просветительского проекта «Поехали!», который реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Организаторы фестиваля – Псковский планетарий, центр «Юный техник» в Пскове, «АстроПсков» при поддержке управления культуры Пскова.