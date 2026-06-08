«Самая человечная профессия»: в Псковской области чествовали соцработников

13:06, 08 июня 2026, ПАИ

Торжественное мероприятие к Дню социального работника состоялось в Социальном городке Пскова сегодня, 8 июня, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ



Фото: Екатерина Иванова / ПАИ









Собравшиеся прослушали видеопоздравление от министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова. «Сердечно поздравляю вас с праздником. Сегодня этот день по праву считают своим более полумиллиона социальных работников. Вы ежедневно оказываетесь рядом с теми, кому нужна поддержка. Благодаря вам эти люди находят решение многих проблем, обретают уверенность в будущем дне», – отметил он.

По словам Антона Котякова, большое внимание сегодня уделяется старшему поколению – тем, кому нужна постоянная посторонняя помощь. Так, для пожилых, которые не могут оставаться дома, создают специальные социальные стационары по всей стране.

Министр труда и социальной защиты пожелал социальным работникам Псковской области крепкого здоровья, семейного благополучия и неиссякаемого оптимизма.

С приветственным словом к залу также обратилась первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова: «Вы сделали выбор в пользу тех людей, которым нужна поддержка. Это самая человечная профессия, и преувеличить такое выражение сложно. Мир хрупок и стремителен, а социальные работники демонстрирует, что люди должны оставаться людьми и помогать друг другу».

Вера Емельянова заметила, что в регионе особая ситуация и в связи с этим помощь пожилым, детям, незащищённым слоям населения – ответственная работа. Первый вице-губернатор выразила благодарность региональному министерству социальной защиты за высочайшее качество труда и то, что инновации не проходят мимо Псковской области.

В ходе мероприятия также вручили награды и благодарности лучшим представителям профессии.