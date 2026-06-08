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Общество

Ливни накроют Псковскую область

Псковскую область зальёт ливнями. Сильные дожди начнутся около 17:00–20:00 8 июня и продлятся всю ночь на 9 июня, сообщает канал РСЧС Псковской области в мессенджере MАХ.

Фото: ПАИ

Псковичей призывают в это время не находиться поблизости с рекламными щитами и шаткими конструкциями, не укрываться под деревьями; быть внимательными при движении на автотранспорте; парковать машины подальше от деревьев, опор энергоснабжения и освещения, рекламных щитов, линий электропередачи.

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