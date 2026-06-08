Губернатор Псковской области поблагодарил соцработников за профессионализм и самоотдачу

12:17, 08 июня 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX поздравил работников сферы социальной защиты населения региона с профессиональным праздником.

В своём обращении глава региона отметил важность и значимость труда социальных работников, которые ежедневно помогают людям, оказавшимся в сложных жизненных обстоятельствах.

«Вы посвятили свою жизнь очень важному и нужному делу – заботе о тех, кто не имеет возможности самостоятельно справляться с жизненными трудностями, кому необходимы внимание и поддержка государства», – говорится в поздравлении.

Михаил Ведерников подчеркнул, что именно от слаженной работы, профессионализма, выдержки и душевной теплоты специалистов социальной сферы зависят благополучие и уверенность в завтрашнем дне многих жителей Псковской области.

Губернатор поблагодарил социальных работников за ответственность, самоотдачу, терпение и внимание к людям.

В завершение Михаил Ведерников пожелал работникам сферы социальной защиты крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемого оптимизма и всего самого доброго.