График работы почтовых отделений изменится в связи с Днём России

12:14, 08 июня 2026, ПАИ

12 июня станет выходным для всех отделений «Почты России», кроме круглосуточных и тех, которые оказывают услуги по выдаче заказов с маркетплейсов. Они продолжат работать в обычном режиме. 11 июня рабочий день почтовых отделений сократится на один час. 13 июня отделения возобновят обслуживание по обычному расписанию, сообщили ПАИ в УФПС Псковской области.

В День России почтальоны не будут разносить почтовые отправления и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России, с учётом особенностей конкретных регионов.

Чтобы клиенты бесперебойно и своевременно получали пенсии и пособия, почтовые отправления и периодические издания, а также заказы с маркетплейсов, некоторые отделения могут работать по другому графику.

Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайший открытый почтовый офис можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.