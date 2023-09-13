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Общество

Минобороны утвердило список заболеваний, с которыми нельзя поступить на военную службу

Министр обороны России Сергей Шойгу утвердил перечень заболеваний, с которыми граждане РФ и других государств не могут поступить на военную службу по контракту в период мобилизации, военного положения и в военное время. Об этом сообщил ТАСС. 

В перечень вошли:

  • ВИЧ,
  • гепатит В,
  • гепатит С,
  • все формы активного туберкулёза,
  • сахарный диабет I типа,
  • отсутствие почки при нормальной функции оставшейся почки,
  • бронхиальная астма средней степени тяжести,
  • инсульты (последствия инсультов) с незначительным нарушением функций,
  • психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных вещества.

Президент России Владимир Путин в конце июня подписал закон, который в том числе позволяет ограниченно годным к военной службе заключать контракты с Вооружёнными силами РФ. При этом не будет иметь значения, состоит ли человек в запасе. Как поясняли ранее в комитете Госдумы по обороне, «это позволит поступить на военную службу по контракту гражданам, проживающим на территориях новых субъектов РФ и не зачисленным на сегодняшний день в запас Вооружённых сил РФ».

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