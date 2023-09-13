Минобороны утвердило список заболеваний, с которыми нельзя поступить на военную службу
Министр обороны России Сергей Шойгу утвердил перечень заболеваний, с которыми граждане РФ и других государств не могут поступить на военную службу по контракту в период мобилизации, военного положения и в военное время. Об этом сообщил ТАСС.
В перечень вошли:
- ВИЧ,
- гепатит В,
- гепатит С,
- все формы активного туберкулёза,
- сахарный диабет I типа,
- отсутствие почки при нормальной функции оставшейся почки,
- бронхиальная астма средней степени тяжести,
- инсульты (последствия инсультов) с незначительным нарушением функций,
- психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных вещества.
Президент России Владимир Путин в конце июня подписал закон, который в том числе позволяет ограниченно годным к военной службе заключать контракты с Вооружёнными силами РФ. При этом не будет иметь значения, состоит ли человек в запасе. Как поясняли ранее в комитете Госдумы по обороне, «это позволит поступить на военную службу по контракту гражданам, проживающим на территориях новых субъектов РФ и не зачисленным на сегодняшний день в запас Вооружённых сил РФ».
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Минобороны утвердило список заболеваний, с которыми нельзя поступить на военную службу