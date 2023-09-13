Минобороны утвердило список заболеваний, с которыми нельзя поступить на военную службу

21:48, 13 сентября 2023, ПАИ

Министр обороны России Сергей Шойгу утвердил перечень заболеваний, с которыми граждане РФ и других государств не могут поступить на военную службу по контракту в период мобилизации, военного положения и в военное время. Об этом сообщил ТАСС.

В перечень вошли:

ВИЧ,

гепатит В,

гепатит С,

все формы активного туберкулёза,

сахарный диабет I типа,

отсутствие почки при нормальной функции оставшейся почки,

бронхиальная астма средней степени тяжести,

инсульты (последствия инсультов) с незначительным нарушением функций,

психические расстройства и расстройства поведения, вызванные употреблением психоактивных вещества.

Президент России Владимир Путин в конце июня подписал закон, который в том числе позволяет ограниченно годным к военной службе заключать контракты с Вооружёнными силами РФ. При этом не будет иметь значения, состоит ли человек в запасе. Как поясняли ранее в комитете Госдумы по обороне, «это позволит поступить на военную службу по контракту гражданам, проживающим на территориях новых субъектов РФ и не зачисленным на сегодняшний день в запас Вооружённых сил РФ».