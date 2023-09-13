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Общество

Более 320 тысяч псковичей получат налоговые уведомления

Рассылка налоговых уведомлений об уплате имущественных налогов за 2022 год началась в Псковской области. Гражданам, которые имеют в собственности недвижимое имущество, землю и транспорт, необходимо уплатить налоги в срок до 1 декабря 2023 года. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФНС России по Псковской области.

Фото: ПАИ

Всего уведомления получат около 323 тысяч налогоплательщиков. Из них более 122 тысяч граждан узнают информацию о начисленных платежах из «Личного кабинета» на сайте ФНС, а более 8,5 тысячи граждан получат уведомления в «Личном кабинете» на «Госуслугах».

Также налоговое уведомление можно получить лично в любом налоговом органе или в многофункциональном центре оказания государственных услуг (МФЦ) в течение пяти дней с даты подачи заявления.

«Собственники имущества – самая многочисленная категория налогоплательщиков Псковской области. Сегодня на учёте в налоговых органах региона состоит более 235 тысяч физических лиц, которым предъявлен налог на имущество физических лиц к уплате», – отметили в пресс-службе.

Отметим, что с 2023 года изменился порядок уплаты всех налогов. Теперь уплата имущественных налогов производится не отдельными платёжными документами по каждому налогу, а единым налоговым платежом.

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