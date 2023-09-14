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Расписание пригородных поездов на участке Оредеж – Дно изменится 15 сентября

Расписание пригородных поездов на участке Оредеж – Дно изменится 15 сентября. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Фото: комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Поезд № 6953 отправится от станции Оредеж в 9:38, Заклинье – 9:55-9:56, Батецкая – 10:10-10:11, Бахарево – 10:22-10:23, Передольская – 10:36-10:37, Кчеры – 10:52-10:53, Уторгош – 11:05-11:06, Сольцы – 11:25-11:26, Куклино – 11:41-11:42, Леменка – 11:57-11:58, Гачки – 12:14-12:15, прибытие в Дно –12:36.

Поезд № 8816 из Дно с отправлением в 8:45, от станции Гачки – 9:04-9:05, Леменка – 9:18-9:19, Куклино – 9:30-9:31, Сольцы – 9:43-9:44, Уторгош – 10:01-10:02, Кчеры – 10:12-10:13, Передольская – 10:26-10:38, Бахарево – 10:48-10:49, Батецкая – 10:59-11:00, Заклинье – 11:13-11:14, прибытие в Оредеж – 11:26.

Поезд № 8815 из Оредежа с отправлением в 15:54, от станции Заклинье – 16:08-16:09, Батецкая – 16:19-16:20, от Бахарево – 16:31-16:32, от станции Передольская – 16:44-16:45, от Кчер – 16:58-16:59, от станции Уторгош – 17:10-17:11, от станции Сольцы – 17:29-17:30, от Куклино – 17:42-17:43, от Леменки – 17:54-17:55, от станции Грачки – в 18:05-18:06,  прибытие в Дно – 18:28.

 

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