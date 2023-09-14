350 псковичей отказались от бумажных квитанций за воду

12:56, 14 сентября 2023, ПАИ

Количество псковичей, которые предпочли электронную квитанцию бумажной за услуги водоснабжения и водоотведения, постепенно растёт. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе МП Пскова «Горводоканал».

Сервис доступен в личном кабинете абонентов на сайте предприятия с июля этого года. На данный момент им воспользовались уже 350 человек. Одно из основных преимуществ перехода на цифровой формат оплаты счетов за воду – отсутствие комиссии. За потребителей её гасит «Горводоканал».

«Мы видим, что электронный формат взаимодействия интересует людей, хотя привычный бумажный пока выигрывает. Быстрых результатов мы не ждём. Рассчитываем на планомерный переход. Среди наших абонентов достаточно много людей пожилого возраста, которым сложно освоить цифровые технологии. Надеемся, со временем большинство псковичей выберут электронные квитанции. Это удобнее, к тому же маленький, но значимый вклад в экологию», – отметили на предприятии.

Сервис выбирают в основном молодые и люди средних лет, которые ценят время и простоту опций. Цифровой платёжный документ не потеряется, не намокнет и бессрочно хранится в почте. Перейти с бумаги на «цифру» можно в один клик. Зайти на сайт «Горводоканала» в раздел «Оплата услуг» личного кабинета и оплатить счёт картой любого банка или электронным кошельком. Цифровая квитанция будет подключена автоматически. Дополнительных заявлений и подтверждений не понадобится, – заключили в «Горводоканале».