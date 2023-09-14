Ежегодная осенняя ярмарка проходит в Красногородском районе

Осенняя ярмарка проходит в Красногородском районе

13:25, 14 сентября 2023, ПАИ

Ежегодная осенняя продовольственная ярмарка «Осень-2023» проходит в Красногородском районе сегодня, 14 сентября, сообщает районная газета «Заря».



Фото: Газета Красногородского района «Заря»



Фото: Газета Красногородского района «Заря»



Фото: Газета Красногородского района «Заря»



Фото: Газета Красногородского района «Заря»



Фото: Газета Красногородского района «Заря»



Фото: Газета Красногородского района «Заря»



Фото: Газета Красногородского района «Заря»



Фото: Газета Красногородского района «Заря»



Фото: Газета Красногородского района «Заря»



Фото: Газета Красногородского района «Заря»



















На ярмарке представлены саженцы цветов и плодовых растений, сельскохозяйственная продукция местных товаропроизводителей, выпечка и многое другое. Впервые в ярмарке приняла участие семья местных сыроваров Билела и Юлии Ландолси вместе с сыном Хабибом из деревни Сидорово.

Ярмарка начала свою работу с 8:00. Концертную программу на ярмарочной площади подготовили работники Красногородского районного досугового объединения и артисты художественной самодеятельности.