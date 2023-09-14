Преподаватели МФТИ обучают псковских студентов программированию

16:55, 14 сентября 2023, ПАИ

Первая лекция в гибридном формате прошла в Цифровом парке Псковского государственного университета в рамках сетевой программы, которую вуз реализует в партнёрстве с Московским физико-техническим институтом, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Слушателями лекции стали первокурсники ПсковГУ направления «Математика и компьютерные науки», а также студенты российских вузов – участников проекта МФТИ «Таланты в регионы» – в общей сложности около 200 человек. Лекция посвящена языкам программирования (С++).

В 2023 году в ПсковГУ стартовал набор на новую сетевую образовательную программу «Прикладной анализ данных» направления подготовки «Математика и компьютерные науки», разработанную совместно с Московским физико-техническим институтом в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030». Согласно учебному плану, за блок, касающийся программирования, отвечают преподаватели МФТИ. Они будут читать лекции, проводить практические и лабораторные занятия. Эти же преподаватели будут принимать экзамены и зачёты. Все занятия с преподавателями МФТИ будут в основном проводиться онлайн.

В первую очередь студенты будут изучать дисциплины, которые связаны непосредственно с профессиональной деятельностью. Уже на первом курсе они погрузятся в профессию и освоят связанные с ней дисциплины. Предметы, которые работают на формирование общекультурных компетенций, перенесены на более поздний срок. В МФТИ методика «перевернутого учебного плана», рекомендованная Министерством науки и высшего образования РФ, уже опробована для ПсковГУ, это первый подобный опыт.