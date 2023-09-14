Фильм о Феофане Греке снимают в Пскове

16:11, 14 сентября 2023, ПАИ

Документальный фильм «Феофан Грек» снимают в Пскове. Режиссер — Никос Анагностопулос, производством ленты занимается кинокомпания «АРТОС». Съемки прошли на объектах Псковского музея-заповедника, сообщили ПАИ в пресс-службе музея.

Съемочная группа завершила работу в Псковском кремле, сегодня, 14 сентяьря съемки проходили в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря.

Научным консультантом на съемках в Пскове выступила начальник отдела хранения монументальной живописи Псковского музея-заповедника Таисия Круглова. Она рассказала документалистам об особенностях собора не только как памятника архитектуры, но и с точки зрения уникального примера монументальной живописи.

«Спасо-Преображенский собор является одним из уникальных памятников, доказывающих, что греки работали на русской территории еще за два столетия до Феофана Грека. Это говорит о том, что уже к тому времени сложилась традиция приезда из Византии на Русь греческих мастеров. В контексте же фильма о Феофане Греке взгляд на фрески Спасо-Преображенского собора поможет проследить, с одной стороны, преемственность сложившейся традиции, а с другой – различия между работами мастеров XII века и более позднего периода», – рассказала Таисия Круглова.