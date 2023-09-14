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Экономика

10 млрд рублей выделят регионам России на строительство модульных гостиниц

10 миллиардов рублей субъектам РФ на строительство модульных гостиниц и глэмпингов выделит Правительство России. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, открывая заседания кабмина, сообщает пресс-служба Правительства России. 

Фото: ПАИ

«По поручению президента мы продолжаем поддерживать инвесторов, которые вкладываются в проекты по созданию модульных некапитальных средств размещения. Они возводят отели и глэмпинги, предоставляя нашим гражданам возможность отдыхать в комфортных и безопасных условиях. Ведём такую работу в рамках национального проекта по туризму», – сказал он. 

Также Михаил Мишустин напомнил, что около восьми миллиардов рублей были выделены на эти цели в начале лета. Дополнительно будет выделено ещё 10 миллиардов рублей, которые в течение двух лет получат 58 российских субъектов. Таким образом, будет создано свыше восьми тысяч номеров в гостиницах.

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