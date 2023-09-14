В Невеле состоялись учения для сотрудников ГИБДД, пограничной и таможенной службы

19:03, 14 сентября 2023, ПАИ

Сегодня в Невеле состоялись учения для сотрудников ГИБДД совместно с пограничной службой и таможенной службой. Об этом ПАИ сообщила газета «Невельский вестник».

По легенде учений, со стороны приграничного государства, Белоруссии, минуя таможенный пост, на большой скорости пронеслась машина. Сотрудники всех служб должны были остановить машину и обезвредить нарушителей пограничного контроля.

В учениях принимало участие более 10 человек.