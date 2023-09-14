Правительство внесло в Госдуму проект о дезинфекции машин при въезде в Россию

19:46, 14 сентября 2023, ПАИ

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, с 2025 года наделяющий Россельхознадзор полномочиями по дезинфекции въезжающих в Россию автомобилей в случае возникновения заразных болезней в сопредельных государствах, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ вносит в статью 14 закона «О ветеринарии» изменения, которые предусматривают проведение дезинфекции въезжающих транспортных средств в автомобильных и смешанных пунктах пропуска через госграницу России в целях охраны территории РФ от заноса заразных болезней животных из иностранных государств. Полномочиями по ее проведению наделяется Россельхознадзор, который сможет привлекать для этого подведомственные ему организации.

Дезинфекция транспортных средств будет проводиться при поступлении информации от международных организаций или компетентных органов иностранных государств, граничащих с РФ на суше, о возникновении на их территориях заразных болезней животных. Она будет осуществляться до получения от таких органов или организаций информации о ликвидации заразных болезней животных на территориях этих государств.

Перечень заразных болезней животных, при которых потребуется дезинфекция транспортного средства, должен будет утвердить Минсельхоз. Согласно пояснительной записке, в этот перечень «будут включены заразные болезни животных, возбудители которых могут распространяться через автотранспортные средства, перемещающиеся через пункты пропуска». Проведение дезинфекции такого автотранспорта в пунктах пропуска «может предотвратить или значительно снизить риск заноса» в РФ таких болезней, отмечается там же.

Предполагается, что в случае принятия закон должен вступить в силу с 1 января 2025 года.