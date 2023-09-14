Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Правительство внесло в Госдуму проект о дезинфекции машин при въезде в Россию

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, с 2025 года наделяющий Россельхознадзор полномочиями по дезинфекции въезжающих в Россию автомобилей в случае возникновения заразных болезней в сопредельных государствах, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ вносит в статью 14 закона «О ветеринарии» изменения, которые предусматривают проведение дезинфекции въезжающих транспортных средств в автомобильных и смешанных пунктах пропуска через госграницу России в целях охраны территории РФ от заноса заразных болезней животных из иностранных государств. Полномочиями по ее проведению наделяется Россельхознадзор, который сможет привлекать для этого подведомственные ему организации.

Дезинфекция транспортных средств будет проводиться при поступлении информации от международных организаций или компетентных органов иностранных государств, граничащих с РФ на суше, о возникновении на их территориях заразных болезней животных. Она будет осуществляться до получения от таких органов или организаций информации о ликвидации заразных болезней животных на территориях этих государств.

Перечень заразных болезней животных, при которых потребуется дезинфекция транспортного средства, должен будет утвердить Минсельхоз. Согласно пояснительной записке, в этот перечень «будут включены заразные болезни животных, возбудители которых могут распространяться через автотранспортные средства, перемещающиеся через пункты пропуска». Проведение дезинфекции такого автотранспорта в пунктах пропуска «может предотвратить или значительно снизить риск заноса» в РФ таких болезней, отмечается там же.

Предполагается, что в случае принятия закон должен вступить в силу с 1 января 2025 года.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 сентября 2023

В Невеле состоялись учения для сотрудников ГИБДД, пограничной и таможенной службы
13 сентября 2023

На границе с Эстонией в Псковской области нет потока возвращающихся россиян

13 сентября 2023

Работу Псковской гордумы обсудили на «Серебряном дожде». Главное

13 сентября 2023

Александр Евстигнеев: Политика и предпринимательство должны максимально синхронизироваться

13 сентября 2023

Расследование «АиФ»: как новые европейские санкции коснутся псковичей

13 сентября 2023

ВИДЕО. Общественные наблюдатели следили за ходом выборов в Псковской области

13 сентября 2023

Алексей Севастьянов призвал жителей своего округа создать ТОС

13 сентября 2023

Александр Гончаренко назвал схему работы Бориса Елкина


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...