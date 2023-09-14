Уборочные работы продолжаются в Псковском районе
На полях Псковского района продолжаются полевые работы, об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Псковского района. Сельхозпредприятия ведут уборку зерновых культур и картофеля.
Обмолочено 60 % площадей, занятых зерновыми культурами. Валовый сбор составил почти 10 тысяч тонн, а урожайность – 31,5 центнера зерна с каждого гектара. Картофелеводы агрофирмы «Победа» и ООО «Драйв Экспресс» собрали более 1,4 тысячи тонн картофеля.
В двух хозяйствах приступили к севу озимых культур. В СПК (колхозе) «Передовик» посеяли 205 гектаров пшеницы и 22 гектара ржи, в ООО «ПсковАгроИнвест» – 500 гектаров пшеницы и 141 гектар озимого рапса.
Продолжается заготовка кормов к предстоящей зимовке скота. Скоро наступит время уборки кукурузы на силос, которой занято 1 436 гектаров.
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