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Общество

Уборочные работы продолжаются в Псковском районе

На полях Псковского района продолжаются полевые работы, об этом ПАИ сообщили в пресс-службе администрации Псковского района. Сельхозпредприятия ведут уборку зерновых культур и картофеля.

Обмолочено 60 % площадей, занятых зерновыми культурами. Валовый сбор составил почти 10 тысяч тонн, а урожайность – 31,5 центнера зерна с каждого гектара. Картофелеводы агрофирмы «Победа» и ООО «Драйв Экспресс» собрали более 1,4 тысячи тонн картофеля.

В двух хозяйствах приступили к севу озимых культур. В  СПК (колхозе) «Передовик» посеяли 205 гектаров пшеницы и 22 гектара ржи, в ООО «ПсковАгроИнвест» – 500 гектаров пшеницы и 141 гектар озимого рапса.

Продолжается заготовка кормов к предстоящей зимовке скота. Скоро наступит время уборки кукурузы на силос, которой занято 1 436 гектаров.

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