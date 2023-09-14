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Экономика

В будущем «Моглино» станет точкой соединения китайских компаний – Михаил Ведерников

Перспективы развития особой экономической зоны «Моглино» обозначил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в интервью ТАСС.

ОЭЗ "Моглино" ожидает прихода китайских инвесторов, Фото ПАИ

«На сегодняшний день почти 16 млрд рублей привлечено за все время работы ОЭЗ. Но на тот момент, когда я пришел работать в регион, там полноценно работало одно финское предприятие. А сегодня — 15 резидентов. Мы рассчитываем, что к 2030 году резидентами будут 28 компаний, а объем осуществленных инвестиций превысит 30 млрд рублей», – сказал он.

«Я думаю, что «Моглино» станет в будущем точкой соединения китайских компаний, работающих в регионе, тогда как «Моглино-2», где расположен "Титан-Полимер", будет промышленным кластером на базе этого якорного резидента. Тем более что мы подписали соглашение о создании инжиниринговой школы, и специалисты, в первую очередь по химпрому, будут здесь обучаться, будут приезжать к нам со всех регионов страны», - отметил губернатор Псковской области.

 

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