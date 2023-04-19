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Экономика

Полимерный кластер появится на территории «Моглино-2»

Полимерный кластер планируется создать на территории «Моглино-2». Об этом Псковскому агентству информации сообщил и. о. генерального директора ОЭЗ ППТ «Моглино» Антон Яковлев.

«На территории «Моглино-2» есть якорный резидент «Титан-Полимер», уникальность которого заключается в том, что его продукция является сырьем для других предприятий, и в связи с этим планируем развивать на этой площадке полимерный кластер. На территории технопарка также будет создаваться научно-технологическая инфраструктура, включая лабораторию, инновационный центр, конгрессно-выставочный зал и прочее», — пояснил он.

В настоящий момент для этого создаются промышленные очистные сооружения, которые уже прошли государственную экспертизу. «Мы занимаемся проектированием ж/д путей с таможенной инфраструктурой, которая позволит подвозить продукцию непосредственно на территорию ж/д транспортом», — сказал Антон Яковлев.

Ранее сообщалось, что гостиничный комплекс построят в ОЭЗ «Моглино».

18 апреля в ходе рабочей встречи губернатор Михаил Ведерников доложил президенту РФ Владимиру Путину о развитии ОЭЗ «Моглино».

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