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Общество

15 резидентов зарегистрировано в ОЭЗ «Моглино»

15 резидентов зарегистрировано в особой экономической зоне «Моглино», расположенной в Псковской области. Об этом рассказал заместитель руководителя службы маркетинга и развития ОЭЗ «Моглино» Сергей Дутов в рамках программы «Интервью недели» на телеканале «Первый Псковский».

Фото ПАИ

«Это количество за последние два-три года примерно держится на одном и том же уровне, потому что некоторые компании, к сожалению, выбывают, но появляются и новые», – отметил он.

Промышленно-производственную деятельность ведут шесть компаний: «Нор-Маали», которая производит защитные антикоррозийные покрытия; «Айс Стим Рус», которая занимается производством пищевых ингредиентов методом сушки; «Синтез Технолоджи», которая создаёт лабораторные алмазы; завод «Титан-Полимер», который начал работу в конце прошлого года при участии президента РФ Владимира Путина и сейчас производит ПЭТФ-гранулы и БОПЭТ-плёнки; «Елме Мессер Рус», которая производит промышленные и медицинские газы; «Скрининг-М» – новый резидент, который производит тесты на наркотические вещества.

В этих компаниях создано 439 рабочих мест, более 300 из которых занимают работники «Титан-Полимера».

Сергей Дутов заметил, что руководство некоторых компаний неместное, хотя основную часть рабочих составляют жители области. По его мнению, это может быть связано с «недостаточностью квалификации местных кадров». Но, как подчеркнул гость программы, со временем псковичи «всему научатся и будут также занимать руководящие посты».

Ранее сообщалось, что на территории «Моглино-2» планируется создать полимерный кластер. Помимо этого, в особой экономической зоне «Моглино» построят гостиничный комплекс и ещё один завод.

Добавим, что губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, отметил, что фактический объём инвестиций по проектам резидентов «Моглино» уже составляет почти 15 миллиардов рублей.

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