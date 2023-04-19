Гостиничный комплекс построят в ОЭЗ «Моглино»

17:46, 19 апреля 2023, ПАИ

Гостиничный комплекс и ещё один завод построят в особой экономической зоне «Моглино». Об этом ПАИ сообщил и. о. генерального директора ОЭЗ ППТ «Моглино» Антон Яковлев.

По его словам, в перспективах дальнейшее развитие площадки. В частности, уже выполнен проект по созданию второго завода для сдачи в аренду резидентам и административно-офисного центра, который будет включать в себя гостиничный комплекс, офисные помещения, конференц-залы, столовую и огромную инфраструктуру, позволяющую разместить как отделения связи, так и банки.

«Особая экономическая зона — это живой организм, который постоянно развивается. Хотелось бы вспомнить слова губернатора о том, что последние три года были для нас очень сложными – и пандемия, и санкционные мероприятия. Несмотря на это, мы запустили самый крупный воздухоразделительный завод на СЗФО», — подчеркнул он.

Антон Яковлев отметил, что строительство этого завода осуществлялось во время пандемии, а ввод пусконаладочных работ и начало опытного производства выпало на период санкций. Сейчас он функционирует в режиме опытного производства, но дает продукцию практически на 100%, заявил и. о. генерального директора ОЭЗ ППТ «Моглино».

Ранее сообщалось, что кабельно-проводниковую продукцию планируют производить под Псковом.