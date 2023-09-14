В Новоржеве появится девять новых скамеек
По договору с администрацией Новоржева в рамках работ по благоустройству городской территории на площади Победы установлены новые скамейки. Об этом ПАИ сообщила газета «Земля Новоржевская».
Как сообщили в администрации поселения, ещё три скамейки появятся в Летнем парке вдоль дорожки, ведущей ко входу в ФОКОТ, и одна по просьбам жителей будет установлена у магазина «Магнит». Всего на средства бюджета поселения приобретено девять скамеек.
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