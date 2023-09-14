В Новоржеве появится девять новых скамеек

22:15, 14 сентября 2023, ПАИ

По договору с администрацией Новоржева в рамках работ по благоустройству городской территории на площади Победы установлены новые скамейки. Об этом ПАИ сообщила газета «Земля Новоржевская».

Как сообщили в администрации поселения, ещё три скамейки появятся в Летнем парке вдоль дорожки, ведущей ко входу в ФОКОТ, и одна по просьбам жителей будет установлена у магазина «Магнит». Всего на средства бюджета поселения приобретено девять скамеек.