В Пыталовском доме детского творчество состоялся день открытых дверей
Пыталовский дом детского творчества провёл день открытых дверей. Об этом сообщается в группе «Пыталовский районный Дом детского творчества» в соцсети «ВКонтакте».
В ДДТ есть обычай совершать молебен в преддверии нового учебного года. Молебен прочитал отец Сергий. Также творческое объединение «Играем в театр» театрализованно познакомило гостей с педагогами. Украсили день открытых дверей номера учащихся Дома детского творчества.
Каждый смог пообщаться с руководителями объединений, задать любые вопросы, получить исчерпывающие ответы и при желании записаться. Тем, кто не смог побывать на дне открытых дверей, не стоит расстраиваться. Творческий учебный год только начался, наборы в творческие коллективы продолжаются.
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