В Пыталовском доме детского творчество состоялся день открытых дверей

23:24, 14 сентября 2023, ПАИ

Пыталовский дом детского творчества провёл день открытых дверей. Об этом сообщается в группе «Пыталовский районный Дом детского творчества» в соцсети «ВКонтакте».

В ДДТ есть обычай совершать молебен в преддверии нового учебного года. Молебен прочитал отец Сергий. Также творческое объединение «Играем в театр» театрализованно познакомило гостей с педагогами. Украсили день открытых дверей номера учащихся Дома детского творчества.

Каждый смог пообщаться с руководителями объединений, задать любые вопросы, получить исчерпывающие ответы и при желании записаться. Тем, кто не смог побывать на дне открытых дверей, не стоит расстраиваться. Творческий учебный год только начался, наборы в творческие коллективы продолжаются.