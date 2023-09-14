Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Число социально ориентированных НКО выросло в Псковской области

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) в Псковской области на конец 2022 года составило 643 единицы и увеличилось по сравнению с 2021 годом на 52 единицы (на 8,8 %). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковстата.

Среднесписочная численность штатных работников (за исключением внешних совместителей) СОНКО в 2022 году составила 1 879 человек и снизилась по сравнению с 2021 годом на 45 человек, или на 2,3 %.

Число добровольцев увеличилось на 0,5 тысячи человек, или на 3,5 % (с 14,2 тысячи человек в 2021 году до 14,7 тысячи человек в 2022 году).

Доход обследованных СОНКО в 2022 году сложился в размере 3 млрд 119,6 млн рублей и увеличился по сравнению с 2021 годом на 26,3 %. В структуре доходов СОНКО чуть больше половины (54,4 %) занимали доходы от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав.

В 2022 году СОНКО оказывали гражданам области социальные услуги. Численность человек, которым они были предоставлены, составила 174 тысячи (в 2021 году – 119 тысяч). Наиболее востребованы были услуги в области культуры и кинематографии. Ими воспользовалось чуть больше половины граждан, обратившихся за помощью в СОНКО, что в 2,7 раза больше, чем в 2021 году. На 17,3 % вырос спрос на услуги в области образования – их получило 45,4 тысячи человек. В области социальной политики помощь была оказана 24,1 тысячи человек (в 2021 году – 28,4 тысячи человек). Услуги в области спорта были предоставлены 10,6 тысячи человек. При этом количество человек, получивших данную услугу, снизилось на 32,1 % по сравнению с 2021 годом. В области здравоохранения услугу оказали 3,2 тысячи человек, что на 23,1 % больше, чем в 2021 году.

В 2022 году по сравнению с предыдущим годом снизилось число человек, получивших благотворительную помощь в денежной форме, – на 21,7 % (до 3,6 тысячи), в натуральной форме – на 4,2 % (до 20,6 тысячи человек). Количество человек, получивших юридическую помощь на безвозмездной или льготной основе, снизилось на 45,2 % (до 8,5 тысячи человек).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













14 сентября 2023

Уголок Героя оформили в расположении подразделения дивизии в Пскове
14 сентября 2023

В Пыталовском доме детского творчество состоялся день открытых дверей
14 сентября 2023

В Печорах благоустраивают дворы
14 сентября 2023

В Куньинском районе организовали временный объезд аварийного моста
14 сентября 2023

Псковские профсоюзы получили награду за участие в организации фестиваля «Молодо не зелено»
14 сентября 2023

В Новоржеве появится девять новых скамеек
14 сентября 2023

Матери погибшего участника СВО оказали помощь в фонде «Защитники Отечества» в Новосокольническом районе
14 сентября 2023

Великолукским студентам колледжа рассказали об опасностях экстремизма

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...