Число социально ориентированных НКО выросло в Псковской области

23:41, 14 сентября 2023, ПАИ

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) в Псковской области на конец 2022 года составило 643 единицы и увеличилось по сравнению с 2021 годом на 52 единицы (на 8,8 %). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковстата.

Среднесписочная численность штатных работников (за исключением внешних совместителей) СОНКО в 2022 году составила 1 879 человек и снизилась по сравнению с 2021 годом на 45 человек, или на 2,3 %.

Число добровольцев увеличилось на 0,5 тысячи человек, или на 3,5 % (с 14,2 тысячи человек в 2021 году до 14,7 тысячи человек в 2022 году).

Доход обследованных СОНКО в 2022 году сложился в размере 3 млрд 119,6 млн рублей и увеличился по сравнению с 2021 годом на 26,3 %. В структуре доходов СОНКО чуть больше половины (54,4 %) занимали доходы от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав.

В 2022 году СОНКО оказывали гражданам области социальные услуги. Численность человек, которым они были предоставлены, составила 174 тысячи (в 2021 году – 119 тысяч). Наиболее востребованы были услуги в области культуры и кинематографии. Ими воспользовалось чуть больше половины граждан, обратившихся за помощью в СОНКО, что в 2,7 раза больше, чем в 2021 году. На 17,3 % вырос спрос на услуги в области образования – их получило 45,4 тысячи человек. В области социальной политики помощь была оказана 24,1 тысячи человек (в 2021 году – 28,4 тысячи человек). Услуги в области спорта были предоставлены 10,6 тысячи человек. При этом количество человек, получивших данную услугу, снизилось на 32,1 % по сравнению с 2021 годом. В области здравоохранения услугу оказали 3,2 тысячи человек, что на 23,1 % больше, чем в 2021 году.

В 2022 году по сравнению с предыдущим годом снизилось число человек, получивших благотворительную помощь в денежной форме, – на 21,7 % (до 3,6 тысячи), в натуральной форме – на 4,2 % (до 20,6 тысячи человек). Количество человек, получивших юридическую помощь на безвозмездной или льготной основе, снизилось на 45,2 % (до 8,5 тысячи человек).