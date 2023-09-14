Автомобиль с русскими надписями разыскивают в Таллине

23:57, 14 сентября 2023, ПАИ

Полиция Таллина ищет автомобиль с провокационными надписями на русском языке, сообщило РИА Новости со ссылкой на портал Delfi.

«В социальных сетях распространяются фотографии чёрного автомобиля BMW, разъезжающего по улицам Таллина с надписями на русском языке. На заднем стекле автомобиля написано «Я – русский», а под боковым стеклом водителя – «Отряд по борьбе с нацизмом». Эстонские пользователи соцсетей призвали полицию найти водителя и депортировать его в Россию», – говорится в сообщении.

В пресс-службе департамента полиции и погранохраны ответили на запрос Delfi, что информация об этом автомобиле была передана патрульным машинам.

«Если мы обнаружим в городе такую машину, то обязательно спросим у водителя, для чего нужны наклейки, и попросим его снять их», – сообщили в полиции.