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Культура

Юлия Штонда стала главным дирижёром камерного хора «Кант» в Великих Луках

Новым руководителем образцового коллектива хора мальчиков и главным дирижёром камерного хора «Кант» в Великих Луках назначена Юлия Штонда. Об этом ПАИ сообщили в комитете культуры городской администрации.

Фото здесь и далее: комитет культуры администрации Великих Лук

Юлия Штонда – главный дирижёр, преподаватель дирижирования, окончила с отличием Астраханский музыкальный колледж имени М. П. Мусоргского и Астраханскую государственную консерваторию по специальности «Дирижирование академическим хором».

«Продолжительное время служила артисткой хора в Астраханском государственном театре оперы и балета, где совмещала должность хормейстера детского хора при театре. Под её руководством юные хористы приняли участие в ряде премьерных оперных спектаклей. Юлия Сергеевна имеет большой опыт работы с детьми. С 2011 года работала в Детской музыкальной школе № 1 в Астрахани преподавателем хоровых дисциплин», – отметили в администрации. 

Помимо этого, под руководством преподавателя было создано несколько детских коллективов. «На протяжении нескольких лет являлась руководителем региональной группы Детского хора России от Астраханской области, а её учащийся стал солистом Детского хора России, получив лауреатское место на конкурсе в Артеке. С настоящего учебного года под её руководством находятся заслуженный коллектив народного творчества камерный хор «Кант» и образцовый коллектив хор мальчиков ДШИ «Центр», – заключили в администрации.

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