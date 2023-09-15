Пскович получил срок за кражу электроинструментов

14:42, 15 сентября 2023, ПАИ

Пскович лишится свободы на 11 месяцев за кражу циркулярной пилы и электрорубанка. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре Псковского района.

Работниками прокуратуры Псковского района поддержано государственное обвинение в отношении ранее судимого 34-летнего жителя Псковского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 158 части 2 пункта «в» УК РФ, кражи, то есть тайного хищения чужого имущества с причинением значительного ущерба гражданину.

В судебном заседании установлено, что в один из дней в середине ноября 2022 года злоумышленник совершил тайное хищение циркулярной пилы и электрорубанка общей стоимостью 10 800 рублей c территории земельного участка около одного из домов в деревне Соево Псковского района.

«По результатам рассмотрения дела, суд, с учётом позиции государственного обвинителя, наличия смягчающих наказание обстоятельств (явка с повинной, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребёнка, состояние здоровья), а также неотбытого наказания по предыдущему приговору суда, назначил виновному окончательное наказание в виде 11 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», – отметили в прокуратуре.

Приговор суда вступил в законную силу.