Съёмочная группа программы «Когда все дома» снимет 25 сюжетов о псковских сиротах

15:47, 15 сентября 2023, ПАИ

Съёмочная группа Елены Кизяковой, ведущей рубрики «У вас будет ребёнок» в программе «Когда все дома», начнёт работать в Псковской области с 18 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В течение пяти дней команда посетит четыре организации для детей-сирот в Пскове, Великих Луках, Печорском и Порховском районах. Здесь они познакомятся и проведут съёмки видеосюжетов о 25 детях, утративших родительское попечение и нуждающихся в семейном устройстве.

Отметим, что Псковская область сотрудничает с Еленой Кизяковой с 2010 года. Последний раз съёмочная группа посещала регион в 2020 году. За более чем 13-летний период совместной работы создано около тысячи видеопаспортов детей, из них около 85 % воспитанников государственных учреждений нашли свои семьи и любящих родителей.