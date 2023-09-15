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Общество

Дома в микрорайоне Учхоз газифицируют по программе «Догазификации» в 2024 году

Контрольный выезд депутатов Псковской городской Думы на территорию избирательного округа № 4 состоялся в среду, 13 сентября. В нём приняли участие председатель гордумы Александр Гончаренко, депутат ПГД по этому округу Сергей Гаврилов, депутат Псковского областного Собрания Алексей Севастьянов, представители администрации Пскова. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской городской Думы.

Фото: пресс-служба Псковской городской Думы

Жители микрорайона «Нефтебаза» обратились с просьбой установить возле дома № 26а по улице Пригородной спортивный комплекс. Они рассказали, что с 2019 года направляют заявки на участие в программе «Комфортная городская среда».

Дважды эти заявки были включены в рейтинговое голосование, но ни разу победить не удалось, так как в частном секторе невозможно собрать столько голосов, сколько в многоквартирных домах густонаселённых микрорайонов.

«Ни разу ещё не выиграли, потому что количество людей, проживающих на этой территории, очень небольшое. И мы с депутатом областного Собрания Алексеем Севастьяновым думаем, что надо бы для таких территорий сделать отдельную программу», – отметил Сергей Гаврилов.

В свою очередь начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Александр Грацкий предложил жителям этого микрорайона создать ТОС. По его мнению, это стало бы наиболее быстрым и оптимальным решением проблемы.

Также участники выезда обсудили вопросы ремонта дорог и дворовых проездов в военном городке в Крестах, состояния контейнерных и детской площадок в этом микрорайоне. В микрорайоне Учхоз одной из главных тем для обсуждения стала программа «Догазификации». Участвовавший в контрольном выезде представитель компании «Газпром Межрегионгаз Псков» заверил местных жителей, что уже в следующем году проблема будет решена, и их дома газифицируют.

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Дома в микрорайоне Учхоз газифицируют по программе «Догазификации» в 2024 году

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